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Хасар Хабылбеков назначен первым заместителем акима Павлодарской области

назначение Фото: gov.kz
Распоряжением акима Павлодарской области первым заместителем акима назначен Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сообщает Zakon.kz.

Хасар Хабылбеков родился в 1986 году. Имеет два высших образования, в 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Бакалавр юриспруденции", в 2014 году – Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "Транспортное строительство". Имеет степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах. С 2017 года по 2021 год занимал должности главного инспектора аппарата акима области, заместителя акима района Теренколь и Щербактинского района, заместителя акима города Экибастуза, руководителя аппарата акима города Аксу, руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области". 

С августа 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима города Павлодара.

Асаин Байханов обозначил задачи, которые стоят перед первым заместителем акима Павлодарской области. В первую очередь ему поручено выехать в город Экибастуз, чтобы на месте вести работы по наладке системы теплоснабжения жилых домов, оперативно реагировать и принимать решения по улучшению ситуации в городе после чрезвычайной ситуации.

Ранее занимавший эту должность Олег Крук освобожден от должности по собственному заявлению, рассказали в акимате.

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