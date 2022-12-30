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Победитель ЧМ по шахматам Карлсен опоздал на первый тур состязаний

Шахматы ЧМ-2022 Опоздание Фото: Instagram/fide_chess
Чемпион мира по рапиду 2022 года Магнус Карлсен с опозданием на полминуты прибежал в алматинский Дворец спорта имени Балуана Шолака. Норвежец во время пробежки успел снять горнолыжный костюм и начал партию с 30-секундным опозданием на турнире по блицу, сообщает Zakon.kz.

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Несмотря на все это, он сумел выиграть первую партию мирового первенства по блицу у белорусского шахматиста Владислава Ковалева. По сведениям некоторых источников, лучший гроссмейстер планеты поехал в горы покататься на лыжах и на обратном пути попал в алматинские пробки. По итогам первого дня соревнований по блицу Карлсен идет на третьей позиции с 9-ю очками. 


Шахматы ЧМ-2022 Блиц

Фото: Даурен Исаев

В женской части ЧМ-2022 прошлогодняя победительница этого турнира Бибисара Асаубаева расположилась на 12-й строчке после 10-ти туров, в ее активе 6 баллов. 

Турнир по блицу завершится 30 декабря, когда состоятся финальные партии. 


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