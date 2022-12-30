ВОЗ не захватила власть, люди без суперспособностей: предсказания на 2022 год, которые не сбылись
Stopfake.kz собрал пять пророчеств, которые не сбылись в уходящем 2022 году.
Миллионы привитых людей не умерли
Пользователи Казнета в феврале стали рассылать сообщения с предсказанием о гибели миллионов людей, которые получили вакцины против COVID-19. К концу конца можно утверждать, что ничего подобного не произошло.
ВОЗ не захватила власть во всем мире
В марте часто распространяли рассылку, что 1 мая Всемирная организация здравоохранения захватит власть во всем мире и отменит существующие Конституции. Этого тоже не произошло.
В Землю не врезался метеорит размером с египетскую пирамиду
Следующим предсказанием был метеорит. Столкновение с ним должно было произойти 6 мая 2022 года. Что ж, небесное тело миновало нашу планету, не причинив ей никакого вреда.
Мировой голод не наступил
К такому выводу пользователи пришли на основе симуляции, проведенной еще в 2015 году. Целью игры было разработать механизмы работы в условиях продовольственного кризиса. Сюжет симуляции с описанным в нем мировым голодом был полностью вымышленным.
Люди не обрели суперспособности
Такое предсказание сделал "пришелец из будущего", ведущий аккаунт в социальной сети TikTok. Также он утверждал, что в декабре произойдут важные события для планеты. Сейчас совершенно ясно, что все эти выдумки не сбылись.
Одним из последних был фейк о выплате казахстанцам 193 тысяч рассылают в Казнете.