ВОЗ не захватила власть, люди без суперспособностей: предсказания на 2022 год, которые не сбылись

В Казнете то и дело появляются зловещие и не очень предсказания, которые активно рассылают казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Stopfake.kz собрал пять пророчеств, которые не сбылись в уходящем 2022 году.

Миллионы привитых людей не умерли

Пользователи Казнета в феврале стали рассылать сообщения с предсказанием о гибели миллионов людей, которые получили вакцины против COVID-19. К концу конца можно утверждать, что ничего подобного не произошло.

ВОЗ не захватила власть во всем мире

В марте часто распространяли рассылку, что 1 мая Всемирная организация здравоохранения захватит власть во всем мире и отменит существующие Конституции. Этого тоже не произошло.

В Землю не врезался метеорит размером с египетскую пирамиду

Следующим предсказанием был метеорит. Столкновение с ним должно было произойти 6 мая 2022 года. Что ж, небесное тело миновало нашу планету, не причинив ей никакого вреда.

Мировой голод не наступил

К такому выводу пользователи пришли на основе симуляции, проведенной еще в 2015 году. Целью игры было разработать механизмы работы в условиях продовольственного кризиса. Сюжет симуляции с описанным в нем мировым голодом был полностью вымышленным.

Люди не обрели суперспособности

Такое предсказание сделал "пришелец из будущего", ведущий аккаунт в социальной сети TikTok. Также он утверждал, что в декабре произойдут важные события для планеты. Сейчас совершенно ясно, что все эти выдумки не сбылись.

Одним из последних был фейк о выплате казахстанцам 193 тысяч рассылают в Казнете.