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Английская Премьер-лига: последний матч 2022 года

Английская Премьер-лига: последний матч 2022 года Фото: Parimatch
Уходящий год подарит болельщикам еще одно очень насыщенное противостояние. В субботу ночью "Ливерпуль" примет "Лестер Сити" в финальном матче Английской Премьер-лиги 2022 года.

Команда Юргена Клоппа вышла из последнего матча с "Астон Виллой" триумфатором, впервые за весь сезон одержав три победы подряд в Премьер-лиге после шестинедельного перерыва в Кубке мира.

"Лестер" одержал четыре победы подряд во всех турнирах, но был остановлен безжалостным "Ньюкасл Юнайтед". "Сороки" забили три гола в первом тайме – столько, сколько "лисы" пропустили в своих предыдущих десяти матчах.

У "красных" есть один из лучших игроков в мире в лице Мохаммеда Салаха. Трехкратный обладатель "Золотой бутсы" Премьер-лиги лидирует в команде и занимает седьмое место в Лиге с семью голами в этом сезоне. Он также занимает второе место в "Ливерпуле" по количеству результативных передач, на одну уступая лидеру команды Энди Робертсону.

Полузащитник "Лестера" Харви Барнс побивает свои же рекорды с начала сезона. 25-летний спортсмен занимает второе место в команде по количеству забитых мячей, оформив шесть голов в 14 матчах АПЛ. Его предыдущий рекорд в карьере – девять голов – был установлен в сезоне 2020-2021.

Стоит отметить, что клубы уже встречались в начале года. Тогда матч завершился сухой победой "Ливерпуля". Оба гола в ворота "Лестера" забил португалец Диогу Жота.

Первая половина сезона, безусловно, выдалась тяжелой для обеих команд, но при желании каждая из них может отправиться в 2023 год, задав правильный курс еще одной победой.

 Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

 "Ливерпуль" – 1.30, Ничья – 6.40, "Лестер" – 10.00

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