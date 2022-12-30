На "Гелене" быстрее! Курьер из Алматы выиграл главный приз "Максимального драйва"

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Это был обычный вечер Мираса Медетулы, не предвещавший никаких сюрпризов. Дома были гости, поэтому Мирас не сразу ответил на звонок из прямого эфира "Максимального драйва". И даже когда, наконец, он снял трубку, то не совсем понял, о чем речь. Только голос Тауекеля Мусилима помог побороть сомнения.



– Вы выиграли Гелендваген. Мы вас поздравляем! – воскликнула вторая ведущая Ольга Спирина.

– Рахмет… – не до конца осознав происходящее, отвечал победитель.

Позже он признался, что в тот момент готов был закричать вместе с ведущими, но до конца не верил в такой исход и не хотел напугать гостей.

Мирас живет в Алматы, работает курьером и о таком выигрыше даже не мечтал. Ранее он выигрывал, ставя на спортивные события, но прежние победы не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло с ним 28 декабря.

Ставка, которая счастливым образом сыграла, была сделана Мирасом еще в начале октября, на старте акции "Максимальный драйв" от Olimpbet. Мирас любит большой теннис, следит за ним. Именно эта дисциплина и принесла ему столь баснословный подарок к Новому году.

К слову, финальный эфир "Максимального драйва" 2022 года запомнился праздничными сюрпризами не только Мирасу. Среди своих клиентов Olimpbet разыграл дополнительную Toyota Camry 75, премиальную технику Apple и фрибеты. Прямой эфир розыгрыша прошел на канале QazSport и на YouTube-канале Olimpbet.





Делясь эмоциями, победитель пожелал всем казахстанцам в Новом году успехов и достатка.

"Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни! – сказал Мирас. – Будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой. Будьте счастливы! С Новым годом, Казахстан! Спасибо, Olimpbet за сбывшуюся мечту!"

Напоминаем, что на этом розыгрыше щедрые подарки от лучшего букмекера Казахстана не заканчиваются. В 2023 году вас ждут не менее крутые акции. Главное – верить в свою победу!

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