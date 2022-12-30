Снегопады и метели: синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 31 декабря – 2 января. Ожидаются снегопады и метели, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду будет определять атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

"На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируются снегопады, метели, порывистый ветер, на западе, юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед". РГП "Казгидромет"

1 января на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).



Небольшое повышение температуры воздуха ночью на западе от -1...-6°С до -3...+2°С, на севере, в центре, востоке РК небольшое понижение от -5...-20°С до -10...-25°С, на юге, юго-востоке постепенное понижение от 0...-10°С до -3...-15°С.