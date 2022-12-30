"Почувствовала себя музой": Татьяна Демьянова о процессе создания бюста для конкурса

Казахстанская волейболистка и амбассадор Parimatch Татьяна Демьянова приняла активное участие в Чемпионате мира по футболу 2022.

Спортсменка поделилась своими впечатлениями о матчах, на которые давала точные прогнозы, о секретном призе для конкурса и рассказала о планах на следующий год.



Татьяна Демьянова, признанная самой сексуальной волейболисткой Казахстана, вложила не только душу, но и частичку себя в активности по Чемпионату мира по футболу в Катаре. В рамках конкурса от Metaratings и Parimatch участники с самыми точными прогнозами получили возможность выиграть эксклюзивные призы от Демьяновой. Теперь, когда мундиаль подошел к концу, пришла пора раздавать призы и делиться своим необычным опытом.

– Ты принимала активное участие в конкурсе прогнозов на Чемпионат мира 2022. Расскажи, каково это было, делиться своими догадками?

– Было очень интересно! Я начала больше интересоваться футболом и даже разбираться в нем. Почувствовала себя настоящим экспертом, особенно с учетом того, что мои прогнозы оказались верны на 99%. Очень приятно было получать сообщения с благодарностями от людей, которые следовали моим советам и выигрывали.





Фото: Parimatch



– А за кого болела ты? Судя по твоим прогнозам, тебе очень импонировал капитан сборной Аргентины.

– Я с самого начала болела за Аргентину и оказалась права.

– Если бы Месси оказался здесь, что бы ты ему сказала?

– Я бы пожала ему руку и поблагодарила за прекрасную игру. И вообще за то, какой он достойный человек, за все его успехи и достижения. Я много читала о нем во время чемпионата и поняла, как нелегко ему на самом деле все это далось, сколько труда и характера он вложил в свою карьеру.

– Возвращаясь к конкурсу: теперь, когда твой тайный приз рассекретили, расскажи, как пришла идея снять слепок твоей груди и как ты к ней отнеслась?

– Мы долго думали над призами вместе с командой Parimatch и Metaratings, чтобы сделать их особенными для победителей. Идея с бюстом мне сразу понравилась. Я представила себя музой, которая вдохновит мастера на прекрасное творение.





Фото: Parimatch



– Расскажи, как проходил этот процесс? Много ли времени занял?

– Достаточно много времени и усилий. Под гипсом было жарко, тяжело, нужно было сидеть в напряжении. Но сам процесс был очень интересный. Изначально мы были в чисто женской компании, но в процессе снятия слепка стало понятно, что нужна рука профессионала. Пригласили мужчину-мастера с многолетним опытом в лепке, он сразу посмотрел, примерил и сделал, как надо. Пришел, увидел, победил. В какой-то момент я поняла, что он нервничает, да и я сама волновалась – не каждый день сидишь раздетой перед незнакомым мужчиной, хоть и ради такой цели. Но он смотрел на меня не как на человека, а как на статую, будто восхищается мной. Мне было очень приятно от этого осознания. В общем я осталась довольна и обязательно сделаю себе такой же. Это настоящее искусство!

Смотрите полное интервью с Татьяной Демьяновой и узнайте, что ждет других победителей, как новоиспеченный эксперт по футболу побывала на матче за 3-е место в Катаре и многое другое.



