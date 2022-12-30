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Аким на катке в Жетысуской области умилил пользователей Сети

Аким на катке в Жетысуской области умилил пользователей Сети Фото: Instagram/marlen_kolbaev
Аким Коксуского района Жетысуской области Марлен Кольбаев в канун Нового года посетил ледовый каток. Фотографии чиновник разместил на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации Кольбаев уточнил, что захотел вспомнить детство. Однако, "кажется, опозорился или коньки не те".

"Надеваю коньки, но снова и снова падаю. В детстве я катался с закрытыми глазами и хотел продемонстрировать свои навыки", – отметил аким.

В заключении он заявил, что после очередного падения решил уйти.

Кольбаев занимает должность акима района с августа 2022 года.

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