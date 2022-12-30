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В Великобритании 8 тысяч пациентов получили СМС об агрессивном раке вместо праздничного поздравления

СМС сообщение о раке Фото: pixabay
Медучреждение Askern, расположенное в Донкастере, отправило рассылку об агрессивном раке с метастазами вместо поздравления с Рождеством, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пациентам предлагали заполнить форму, которая позволила бы им претендовать на получение пособий, сообщает New York Post

В течение часа администрация учреждения прислала еще одно сообщение с искренними извинениями за предыдущее сообщение.

"Наше сообщение для вас должно было звучать так: "Мы желаем вам очень веселого Рождества и счастливого Нового года".сообщение Askern

57-летний Крис Рид ожидал результатов анализов на рак легких, и первый текст подтвердил его худшие опасения.

"Они прошли путь от "У вас рак легких" до "Счастливого Рождества" примерно за час. Невероятно".Крис Рид

После получения ужасающего сообщения, Крис попытался позвонить врачу, однако не смог дозвониться из-за множества других испуганных пациентов.

Помимо самого казуса, многих пациентов ошеломил сам факт передачи столь деликатных новостей по СМС.

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