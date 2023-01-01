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Топ-5 согревающих зимних напитков

Топ 5 согревающих напитков Фото: Pixabay.com
С наступлением холодов, организм человека требует больше тепла, а как раз чашка горячего напитка поможет этого достичь. Если вам наскучило согреваться одним только чаем или кофе, редакция Zakon.kz собрала рецепты напитков, чтобы было вкусно и тепло.

Безалкогольный глинтвейн


Топ 5 согревающих напитков

Фото: pixels

Ароматный глинтвейн можно приготовить и без вина. В таком случае, наслаждаться напитком могут все члены семьи. Для этого понадобится не так много ингредиентов.  

  • 1 л вишневого сока; 
  • 3 столовые ложки ягодного сиропа;
  • 3 столовые ложки меда; 
  • 3–4 дольки апельсина;
  • 3–4 дольки лимона; 
  • коричная палочка; 
  • 3 бутона гвоздики;
  •  бадьян.

После на слабом огне сварить вишневый сок и сироп. Однако, напиток не должен закипеть. Пока он нагревается, можно добавить специи и дольки фруктов. Желательно очистить фрукты от кожуры, чтобы в глинтвейне было только мякоть. Когда прогревший напиток будет достаточно ароматным и горячим, можно снимать с плиты. Перед подачей добавьте в глинтвейн мед по вкусу.

Облепиховый чай


Топ 5 согревающих напитков

Фото: pixabay

Есть множество видов чая и на любой вкус. Но наиболее популярным из них сейчас считается облепиховый. Он не только приходится всем по вкусу, но и имеет еще целебные свойства. 

  • 100 г облепихи;
  • 1 чайная ложка тертого имбиря;
  • палочка корицы;
  • бадьян;
  • 500 мл воды;
  • мед или сахар по вкусу.

Для приготовления нужно размять облепиху вилкой, выложить все в кастрюлю, добавить имбирь и медленно перемешать. После, насыпать сахар и снова перемещать массу. Залить все водой и поставить на огонь. Когда масса закипит, нужно снять кастрюлю, добавить специи и накрыть крышкой.  Чай настаивается не меньше 7 минут, а в конце, можно еще добавить мед по вкусу. 

Взбитое молоко с сиропом


Топ 5 согревающих напитков

Фото: pixels

Если вы не хотите тратить время на готовку, но хочется выпить чего-нибудь вкусного, то взбитое молоко с сиропом будет очень кстати. 

  • стакан молока;
  • несколько капель любого сиропа (лавандового, кофейного, шоколадного, карамельного, фруктового).

Нагреть молоко на медленном огне, но массу кипятить не нужно. Когда молоко нагреется, необходимо убрать с огня и добавить сироп. Затем взбить и аккуратно перелить в стакан, чтобы пена не упала. Молоко можно взбить несколькими способами: миксером или перелить его в банку и сильно потрясти.

Горячий шоколад с медом и корицей


Топ 5 согревающих напитков

Фото: pixels

Всеми любимый согревающий напиток, особенно его любят сладкоежки. Идеально подходит для просмотра интересного фильма в компании близких. 

  • Молоко;
  • Черный, горький шоколад;
  • Мед;
  • Корица молотая;
  • Ванильный сахар;

В кастрюлю вылить молоко, добавить ванильный сахар, корицу и мед. Стоит отметить, что если у вас шоколад не горький, а темный, то меда потребуется значительно меньше, так как такой шоколад уже имеет сладкий вкус. Мелко нарезать шоколад и высыпать в массу.  Далее, кастрюлю поставить на средний огонь, медленно помешивая венчиком, чтобы шоколад и мед растворился. Довести напиток до кипения, а сверху можно украсить взбитыми сливками, а также натереть шоколад или положить в чашку зефир. 

Сливочное пиво из "Гарри Поттера"


Топ 5 согревающих напитков

Фото: pixels

В одном из самых популярных фильмов о волшебниках, который покорил сердца многих людей, зрители заметили необычный напиток – сливочное пиво, который можно приготовить без особых усилий. 

  • 1 л молока;
  •  500 г ванильного пломбира;
  •  5 столовых ложек карамельного соуса;
  •  75 г тёмного рома.

Для приготовления напитка нужно нагреть молоко в кастрюле, но не кипятить. Снять с огня, добавить в горячее молоко пломбир и перемешать. Когда пломбир растает, поставить кастрюлю на очень слабый огонь и аккуратно помешивать. Когда смесь станет чуть горячей, необходимо перелить ее в блендер. Далее, добавить карамельный соус и ром. Взбить до появления плотной пены из мелких пузырей. Украсить напиток можно карамельной крошкой или шоколадом. Также можно заменить карамельный соус на сгущенку. 

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