Топ-5 согревающих зимних напитков

С наступлением холодов, организм человека требует больше тепла, а как раз чашка горячего напитка поможет этого достичь. Если вам наскучило согреваться одним только чаем или кофе, редакция Zakon.kz собрала рецепты напитков, чтобы было вкусно и тепло.

Безалкогольный глинтвейн





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Ароматный глинтвейн можно приготовить и без вина. В таком случае, наслаждаться напитком могут все члены семьи. Для этого понадобится не так много ингредиентов.



1 л вишневого сока;

3 столовые ложки ягодного сиропа;

3 столовые ложки меда;

3–4 дольки апельсина;

3–4 дольки лимона;

коричная палочка;

3 бутона гвоздики;

бадьян.

После на слабом огне сварить вишневый сок и сироп. Однако, напиток не должен закипеть. Пока он нагревается, можно добавить специи и дольки фруктов. Желательно очистить фрукты от кожуры, чтобы в глинтвейне было только мякоть. Когда прогревший напиток будет достаточно ароматным и горячим, можно снимать с плиты. Перед подачей добавьте в глинтвейн мед по вкусу.



Облепиховый чай





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Есть множество видов чая и на любой вкус. Но наиболее популярным из них сейчас считается облепиховый. Он не только приходится всем по вкусу, но и имеет еще целебные свойства.

100 г облепихи;

1 чайная ложка тертого имбиря;

палочка корицы;

бадьян;

500 мл воды;

мед или сахар по вкусу.

Для приготовления нужно размять облепиху вилкой, выложить все в кастрюлю, добавить имбирь и медленно перемешать. После, насыпать сахар и снова перемещать массу. Залить все водой и поставить на огонь. Когда масса закипит, нужно снять кастрюлю, добавить специи и накрыть крышкой. Чай настаивается не меньше 7 минут, а в конце, можно еще добавить мед по вкусу.



Взбитое молоко с сиропом





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Если вы не хотите тратить время на готовку, но хочется выпить чего-нибудь вкусного, то взбитое молоко с сиропом будет очень кстати.



стакан молока;

несколько капель любого сиропа (лавандового, кофейного, шоколадного, карамельного, фруктового).

Нагреть молоко на медленном огне, но массу кипятить не нужно. Когда молоко нагреется, необходимо убрать с огня и добавить сироп. Затем взбить и аккуратно перелить в стакан, чтобы пена не упала. Молоко можно взбить несколькими способами: миксером или перелить его в банку и сильно потрясти.



Горячий шоколад с медом и корицей





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Всеми любимый согревающий напиток, особенно его любят сладкоежки. Идеально подходит для просмотра интересного фильма в компании близких.



Молоко;

Черный, горький шоколад;

Мед;

Корица молотая;

Ванильный сахар;

В кастрюлю вылить молоко, добавить ванильный сахар, корицу и мед. Стоит отметить, что если у вас шоколад не горький, а темный, то меда потребуется значительно меньше, так как такой шоколад уже имеет сладкий вкус. Мелко нарезать шоколад и высыпать в массу. Далее, кастрюлю поставить на средний огонь, медленно помешивая венчиком, чтобы шоколад и мед растворился. Довести напиток до кипения, а сверху можно украсить взбитыми сливками, а также натереть шоколад или положить в чашку зефир.



Сливочное пиво из "Гарри Поттера"





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В одном из самых популярных фильмов о волшебниках, который покорил сердца многих людей, зрители заметили необычный напиток – сливочное пиво, который можно приготовить без особых усилий.

1 л молока;

500 г ванильного пломбира;

5 столовых ложек карамельного соуса;

75 г тёмного рома.

Для приготовления напитка нужно нагреть молоко в кастрюле, но не кипятить. Снять с огня, добавить в горячее молоко пломбир и перемешать. Когда пломбир растает, поставить кастрюлю на очень слабый огонь и аккуратно помешивать. Когда смесь станет чуть горячей, необходимо перелить ее в блендер. Далее, добавить карамельный соус и ром. Взбить до появления плотной пены из мелких пузырей. Украсить напиток можно карамельной крошкой или шоколадом. Также можно заменить карамельный соус на сгущенку.