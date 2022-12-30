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Индонезия отменила все коронавирусные ограничения

В Индонезии отменили все ковидные ограничения Фото: pixabay
Президент Индонезии Джоко Видодо указал на то, что в последние несколько месяцев ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится под контролем, сообщает Zakon.kz.

В Индонезии отменили все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Bloomberg.

На протяжении 10 месяцев в среднем ежедневно регистрируется 1,7 случая на 1 миллион населения. Это позволяет отменить все антиковидные меры.

В апреле 2020 года власти Индонезии объявили пандемию коронавируса национальным бедствием. В стране ввели масочный режим, массовое тестирование на COVID-19, а также соблюдение обязательного карантина для прибывающих из-за рубежа.

За весь период пандемии в Индонезии было зарегистрировано почти 7 млн случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали более 160 тысяч человек.

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Данияр Кунафин
COVID-19 Индонезия
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