Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане на Новый год
По информации РГП "Казгидромет", почти вся территория страны будет по-прежнему под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем ожидается снег, на юге, западе – осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны сильные осадки (дождь, снег).
"На западе, юге, юго-востоке, в центре РК ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на севере, востоке страны – низовая метель". РГП "Казгидромет"
В Астане – переменная облачность, временами снег, днем – низовая метель. Ветер южный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем -3...-5°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +1...+3°С.
В Шымкенте – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +1...+3°С.