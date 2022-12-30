Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане на Новый год

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", почти вся территория страны будет по-прежнему под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем ожидается снег, на юге, западе – осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны сильные осадки (дождь, снег).

"На западе, юге, юго-востоке, в центре РК ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на севере, востоке страны – низовая метель". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, временами снег, днем – низовая метель. Ветер южный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем -3...-5°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +1...+3°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +1...+3°С.