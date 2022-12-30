Смаилов назвал основной документ Казахстана на ближайшие семь лет

30 декабря премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан – для всех и каждого. Сейчас и навсегда" на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении на сайте главы правительства, министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что для качественного исполнения Предвыборной программы разработана детальная Дорожная карта, куда вошли 117 пунктов по различным направлениям с указанием ответственных госорганов и конкретных сроков их реализации.



В свою очередь министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что мониторинг работы по каждому пункту Дорожной карты будет осуществляться посредством интерактивного онлайн-дашборда в режиме реального времени.

При этом, добавил он, исключаются все отчеты, справки и презентации на бумажных носителях.

Кроме того, планируется предусмотреть возможность проведения визуального контроля инфраструктурных и инвестиционных проектов с помощью установленных на местах видеокамер.

В сообщении сказано, что это позволит в прямом смысле видеть ход реализации всех проектов онлайн.

Премьер-министр подчеркнул, что заседания Республиканского штаба будут проводиться на регулярной основе, а первый отчет об исполнении Дорожной карты должен быть готов до 20 апреля 2023 года.

"Руководители министерств и акиматов должны держать работу по Дорожной карте на личном контроле. Предвыборная программа президента является нашим основным документом на ближайшие семь лет. Мы должны полностью и качественно реализовать все озвученные главой государства поручения на деле". Алихан Смаилов

В заключении он добавил, что применение цифровых технологий позволит обеспечить прозрачный мониторинг и эффективное исполнение всех запланированных мероприятий.