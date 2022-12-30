"Звездные войны", или Самые скандальные выходки знаменитостей шоу-бизнеса в 2022

Не только звезды казахстанской эстрады отличились в этом году. Редакция Zakon.kz вспомнила парочку скандальных выходок российских эстрадных артистов, а также громкие аресты и провокационные заявления в мире шоубиза, которые запомнились нам в уходящем 2022 году.

Не дай блог





Фото: Facebook/Мейржан Туребаев, Instagram/make_sakevich

В апреле знаменитых казхстанских блогеров – Мейржана Туребаева, Мейирхана Шерниязова, а также Азимжана Саидбаева – арестовали в подозрении в организации финансовой пирамиды Mudarabah Сapital. Причем последнего из веселой тройки до сих пор ищут, он объявлен в международный розыск.



26 декабря 2022 года в Алмалинском районном суде Алматы начались слушания по делу популярных казахстанских вайнеров, которые длительное время находились в СИЗО. В итоге Мейржану Туребаеву суд постановил сменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Этот Новый год он встретит в кругу семьи, а вот Мейирхану Шерниязову повезло меньше, он останется под стражей.

Дошли до Shiza

Еще одним запоминающимся событием в 2022 году стал концерт казахстанской группы "Ирина Кайратовна" в Алматы. Артисты буквально повергли в шок собравшихся, а некоторые из фанатов и вовсе посчитали поведение музыкантов неподобающим. Поскольку артисты распивали на сцене алкоголь, а приглашенный гость под псевдонимом Shiza, он же в народе Асхат Жолшиев, решил бросить в толпу казахстанский флаг.







Спустя время артисты извинились за свою выходку на концерте и даже пообещали больше так себя не вести.

"Экскурсия с последствиями", или Как Торегали избил гида

В этом году ярче всех из казахстанских звезд отличился Торегали Тореали. Певца обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. В сети даже появился ролик, в котором парень с рассеченной бровью рассказывает в деталях причины нападения, якобы артисту не понравилось, как на него посмотрел гид. В областной полиции сразу же начали разбирательство, а Тореали задержали.









Позже в полиции Алматинской области показали еще один ролик, где было видно, как певец ругается и нецензурно выражается. Спустя несколько дней он рассказал свою версию. По его словам, гид мешал съемкам клипа, из-за этого и произошла ссора. Но уже 2 октября в пресс-службе Кегенского районного суда Алматинской области сообщили, что Торегали Тореали вышел на свободу под залог в 10 млн тенге, а потом и вовсе примирился с пострадавшим гидом.





Не самый лучший день

Российский исполнитель Григорий Лепс тоже не отличается спокойным нравом и не раз был замечен в непредсказуемости своего поведения на публике. В начале декабря артист неожиданно бросил микрофон на сцену во время исполнения популярного хита "Самый лучший день", а после ушел за кулисы.

На кадрах видно, что чуть ранее Лепс в какой-то момент упирается руками в колени, словно хочет отдышаться. По пути со сцены чем-то огорченный Лепс также снял и разбил свои очки. Некоторые поклонники пишут, что, возможно, он почувствовал себя плохо и поэтому ушел.

Все могут короли

Другой не менее эпатажный российский исполнитель Филипп Киркоров тоже не отличился адекватным поведением на сцене. Так, во время выступления на концерте в Алматы в начале ноября "король ремейков" шокировал публику своим сценическим образом. К служителям Филипп Бедросович вышел... без кожаных шорт. Видео мгновенно облетели все соцсети. Чуть позже народный артист России прокомментировал эту шумиху в Instagram и пояснил, что по давней традиции финальный концерт прошел с сюрпризами.







Но на этом все не закончились! Филипп Киркоров был как всегда в своем репертуаре и не смог обойтись без скандальных "фишек". Опять же, на концерте в Алматы поп-король избил букетом роз... члена своей команды, а не зрителя, как ранее предполагали пользователи соцсетей.





Вот такой был насыщенный и курьезный на события 2022 год для звезд казахстанской и российской эстрады.