Жители Аксу получили ключи от новых квартир

Ключи от новых квартир получили жители Аксу. В числе новоселов – представители социально уязвимых слоев населения.

Как рассказал на своей Instagram-странице аким города Нурлан Дюсимбинов, в канун Нового года он вручил ключи от квартир в новом многоэтажном доме по улице Строителей, 49.

Дом построен по государственной программе "Нұрлы жер" по направлению арендное жилье без права выкупа для социально уязвимых слоев населения.



По информации акимата города, в доме 80 квартир, которые предоставлены нуждающимся гражданам, состоящим в очереди на получение жилья: