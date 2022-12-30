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Жители Аксу получили ключи от новых квартир

Жители Аксу получили ключи от новых квартир Фото: pixabay
Ключи от новых квартир получили жители Аксу. В числе новоселов – представители социально уязвимых слоев населения.

Как рассказал на своей Instagram-странице аким города Нурлан Дюсимбинов, в канун Нового года он вручил ключи от квартир в новом многоэтажном доме по улице Строителей, 49.

Дом построен по государственной программе "Нұрлы жер" по направлению арендное жилье без права выкупа для социально уязвимых слоев населения.

По информации акимата города, в доме 80 квартир, которые предоставлены нуждающимся гражданам, состоящим в очереди на получение жилья:

  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 16 квартир;
  • социально уязвимые слои населения (пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов) – 50 квартир;
  • многодетные семьи – 14 трехкомнатных квартир.

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Анастасия Московчук
Аксу Павлодарская область
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