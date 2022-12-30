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В Китае отменили массовое тестирование на коронавирус в университетах

В Китае ослабили меры по КВИ в университетах Фото: pixabay
Университеты и колледжи по всей стране больше не будут проводить массовое тестирование на COVID-19, а в школах, где нет случаев заболевания, возобновятся очные занятия и мероприятия, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства образования Китая, это последний шаг в корректировке и оптимизации мер по профилактике эпидемий в Китае, сообщает Global Times.

В новом руководстве по профилактике и борьбе с COVID-19 в школах министерство отметило, что новое оно направлено на достижение баланса между борьбой с эпидемией, образованием и безопасностью людей в соответствии с решением страны о переводе управления COVID-19 с класса A на класс B с 8 января 2023 года.

Новые принципы включают девять направлений. Они предусматривают оптимизацию тестирования, преподавания, профилактики и контроля COVID-19 на территории кампуса через мониторинг здоровья преподавателей и студентов.

Согласно новому руководству, высшим учебным заведениям больше не нужно будет проводить массовое тестирование всех сотрудников и студентов. Учителям и ученикам начальных и средних школ и детских садов также больше не нужно предоставлять сертификаты о COVID-19 для входа в школу.

Кроме того, в школах, где нет инфекций, возобновятся очные занятия и мероприятия на территории кампуса. В случае вспышки инфекции начальные, средние школы и детские сады должны принять строгий закрытый режим, в то время как высшие учебные заведения могут применять различные зональные режимы и начать занятия в режиме онлайн.

С точки зрения профилактики руководство требует от школ проводить дезинфекцию общественных мест, поддерживать циркуляцию воздуха в учебных помещениях, общежитиях, общественных туалетах и других местах и свести к минимуму использование закрытых помещений без естественной вентиляции.

Дезинфицирующие средства должны быть размещены у входов в здания и лифты. Школам рекомендуется помогать учащимся держаться на безопасном расстоянии друг от друга путем уменьшения размеров классов и увеличения расстояния между партами.

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COVID-19 Китай
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