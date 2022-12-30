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Стали известны подробности по делу о повешенных детях и их отце в Мангистауской области

дело Фото: Zakon.kz
Начальник Управления организации работы дознания Следственного департамента МВД Казахстана Малик Кайбар 30 декабря озвучил подробности расследования по делу о смерти мужчины и троих детей в Мангистауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мужчина и трое детей были найдены повешенными.

"Возбуждено уголовное дело в Департаменте полиции Мангистауской области по факту суицида и умышленного причинения смерти заведомо малолетним лицам".Малик Кайбар на брифинге в СЦК

По его словам, для установления причины суицида в рамках досудебного расследования назначена посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

11 декабря в Мунайлинском районе Мангистауской области полиция обнаружила четыре тела с признаками асфиксии. Самоповешенными оказались мужчина 38 лет, а также дети восьми, четырех лет и десяти месяцев.

После была найдена запись, в которой мужчина заявил о своем намерении умереть и забрать с собой детей. 

Тамила Языкова
МВД РК Казахстан Мангистауская область
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