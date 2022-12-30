Стали известны подробности по делу о повешенных детях и их отце в Мангистауской области
Фото: Zakon.kz
Начальник Управления организации работы дознания Следственного департамента МВД Казахстана Малик Кайбар 30 декабря озвучил подробности расследования по делу о смерти мужчины и троих детей в Мангистауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Мужчина и трое детей были найдены повешенными.
"Возбуждено уголовное дело в Департаменте полиции Мангистауской области по факту суицида и умышленного причинения смерти заведомо малолетним лицам".Малик Кайбар на брифинге в СЦК
По его словам, для установления причины суицида в рамках досудебного расследования назначена посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
11 декабря в Мунайлинском районе Мангистауской области полиция обнаружила четыре тела с признаками асфиксии. Самоповешенными оказались мужчина 38 лет, а также дети восьми, четырех лет и десяти месяцев.
После была найдена запись, в которой мужчина заявил о своем намерении умереть и забрать с собой детей.
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