Курсы валют на праздничные дни: 31 декабря-3 января
Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,66 тенге, поднявшись на 1,60 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился составил 66,15 тенге (+0,2).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 491,22 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 492-498 тенге, российские рубли – по 6,1-6,44 тенге.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ