Курсы валют на праздничные дни: 31 декабря-3 января

Фото: Zakon.kz

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,66 тенге, поднявшись на 1,60 тенге, сообщает Zakon.kz.

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