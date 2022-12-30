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Курсы валют на праздничные дни: 31 декабря-3 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,66 тенге, поднявшись на 1,60 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился составил 66,15 тенге (+0,2).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 491,22 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 492-498 тенге, российские рубли – по 6,1-6,44 тенге.

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Лариса Черненко
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