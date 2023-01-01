Что посмотреть на праздничных выходных: список наших любимых фильмов

Главные фильмы новогоднего семейного просмотра, конечно же, "Ирония судьбы" и "Один дома".





"Один Дома", "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"













В главных ролях: Маколей Калкин, Джозеф "Джо" Пеши, Дэниел Стерн и другие.

Наверное, нет на свете таких людей, кто не видел эту комедию хотя бы раз. На которой выросло не одно поколение. Отважный мальчик по имени Кевин Маккаллистер, которого родители случайно оставляют одного дома в канун Рождества. В их дом проникают грабители, а Кевин сооружает сотни различных ловушек, атакует нерадивых воров, защищая свой дом от незваных гостей.

Отметим, что популярная картина выходила в пяти частях. Третья, четвертая и пятые части выходили уже с другими актерами.

"Елки"





"Елки" Тимура Бекмамбетова, во всех частях (8) в главных ролях Иван Ургант и Сергей Светлаков.

В первой части "Елок" события происходят сразу в одиннадцати российских городах параллельно, а потом все истории пересекаются между собой. По сюжету, девочка из детского дома Варя назвала себя дочерью президента России, пообещала, что в новогоднем поздравлении ее знаменитый родственник произнесет поздравление и скажет "особую" фразу. Помочь выпутаться из этого всего ей вызвался друг Вова.

Мальчик верит, что все люди на земле знакомы через "шесть рукопожатий", а это значит, что вероятность того, что найдется кто-то, кто передаст просьбу президенту и он скажет заветную фразу. Каждый Новый год выходила очередная премьера "Елок", с разным сюжетом, но всегда все истории развивались вокруг двух друзей Бори (Иван Ургант) и Жени (Сергей Светлаков). В 2021 году на экраны вышла заключительная восьмая часть популярной комедии.

"Гринч — похититель Рождества"





Фильм с Джимом Керри в главной роли. Это рождественское кино, предназначенное для семейного просмотра. По сюжету, в одном вымышленном городке Ктограда, жители которого очень любят Рождество, злодей по имени Гринч решил украсть у них праздник. Он живет в темной пещере на горе, и всеми фибрами своей души ненавидит праздники. Из этой истории вы узнаете, как люди вернули Рождество и стал ли Гринч добрым.

"В духе Рождества"





Добрая и поучительная история, предназначенная для семейного просмотра. Помните мультфильм "Рождественская история" – про скрягу, который не любил Рождество и был замкнутым и одиноким стариком? Это экранизация известной повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". Фильм "В духе Рождества" – это киноверсия, некое музыкальное переложение "Рождественских песен" Диккенса в новом прочтении.

По сюжету главный герой комедийного фильма "В духе Рождества" – жадный миллионер Эбенизер Скрудж, которого ничего, кроме денег, не интересует. Двадцать лет назад это был добродушный парень из бедной семьи, но однажды вместе с Якобом Марли Эбенизер открыл кредитную контору. Очень быстро большие и легкие деньги превратили парня в алчного эгоиста. В итоге духи Рождества посещают Эбенезера Скруджа в одну из ночей для того, чтобы он снова начал ценить любовь, дружбу и праздники. Готов ли главный герой к перевоспитанию?

"Полярный экспресс"









Этот анимационный фильм полюбился как детям, так и взрослым захватывающей историей происходящих в Новый год и Рождество событий. Восьмилетний мальчик по имени Крис едет на Северный полюс на поезде под названием "Полярный экспресс". В этом путешествии Крис заводит новых друзей и с ним происходит поучительная история. Анимационная картина была создана по мотивам одноименной детской сказки писателя Криса Вана Оллсбурга.