Обзор последних в уходящем году кадровых перестановок в Казахстане

В первой половине декабря в Казахстане в основном шли назначения и переназначения акимов областей и городов. Также произошли изменения в высшей судебной системе, Администрации президента, правительстве, сообщает Zakon.kz.

8 декабря 2022 года





Фото: пресс-служба ВС РК



Сенат освободил от должности председателя Верховного суда Жакипа Асанова. На этом посту он пробыл пять лет, начиная с 2017 года. За плечами Асанова большой опыт работы не только в судебной системе, но и в надзорных органах, где он занимал руководящие позиции на уровне Генеральной прокуратуры.





Фото: akt.sud.kz



Новым председателем Верховного суда был избран Асламбек Мергалиев, который до этого возглавлял Актюбинский областной суд. Он учился в Стамбульском государственном университете, работал судьей в Павлодаре, председателем Специализированного административного суда г. Экибастуза, председателем городского суда Экибастуза Павлодарской области. Также возглавлял апелляционную судебную коллегию по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда, Костанайский областной суд.



Фото: primeminister.kz



Постановлением правительства Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром торговли и интеграции. До этого он находился на должности управляющего директора Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития. Балыкбаев окончил два казахстанских вуза – КазНУ им. аль-Фараби, КазНТУ им. К. Сатпаева и Международную академию бизнеса. Был вице-министром информации и коммуникаций РК.



9 декабря 2022 года





Фото: akorda.kz



Глава государства назначил Ернара Баспаева заместителем руководителя Администрации президента, освободив от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК. Он несколько лет работал в сфере интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции, Комитете по правам РК, регистрационной службы, в аппарате Верховного суда, в том числе возглавлял Комитет по судебному администрированию.





Фото: akorda.kz



На место Ернара Баспаева пришел Канатбек Жайсанбаев, который тоже работал в Администрации президента РК в должности помощника президента – заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы. В Администрации президента он уже работает шесть лет, прошел многие ступени карьерной лестницы.





Фото: primeminister.kz



Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность, он назначен заместителем премьер-министра. Начав трудовой путь главным специалистом-кадровиком, Кульгинов дошел до руководителя ряда регионов Казахстана: по три года был акимом Уральска, Западно-Казахстанской области и Астаны.

29 декабря 2022 года





Фото: primeminister.kz



Постановлением правительства Нурлан Курмалаев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов. Он является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2010 году в частной компании, в разные годы работал на руководящих должностях, был советником председателя правления "Astana Innovations", менеджером по цифровизации ЧУ КУ "Самрук Казына". В 2019-2021 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.





Фото: gov.kz



Указом президента Эльвира Азимова, занимавшая должность Уполномоченного по правам человека в Казахстане, назначена председателем Конституционного суда РК. Конституционный суд создан в нашей стране в ходе конституционной реформы с 1 января 2023 года. Азимова более 20 лет работала в Министерстве юстиции, в том числе три года была заместителем министра юстиции. Должность Уполномоченного по правам человека занимала с 2019 года.



Судьями Конституционного суда на сегодняшний день назначены шесть человек – Ерлан Сарсембаев, Асан Ескендиров, Айгуль Кыдырбаева, Канат Мусин, Еркин Онгарбаев, Сергей Ударцев.

Всего в Конституционном суде будет 11 судей, включая председателя и его заместителя. Четырех судей назначает президент, троих – Сенат, троих – Мажилис. Судьи должны быть гражданами Казахстана не моложе 40 лет, иметь высшее юридическое образование, высокую квалификацию в области права, стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет и безупречную репутацию.





Фото: gov.kz



Президент Казахстана предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека, депутаты Сената поддержали его кандидатуру. Ластаев является представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С 2018 по 2022 год был представителем Генеральной прокуратуры в Европе – советником посольства Казахстана в Швейцарии. С 2022 года – начальник Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Вооруженные силы РК



В конце декабря глава государства произвел кадровые перестановки в оборонном блоке страны и назначил Даурена Косанова главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК, освободив от этой должности Нурлана Орманбетова. Нуртас Кабаков получил должность командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Его предшественником был Кайрат Садыков.

Акимы областей и городов

Среди переназначенных – аким Жетысуской области Бейбит Исабаев, аким Атырауской области Серик Шапкенов, аким Шымкента Мурат Айтенов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, аким Абайской области Нурлан Уранхаев, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Даниял Ахметов больше всех среди своих коллег-акимов руководит одним и тем же регионом: в Восточный Казахстан он пришел восемь лет назад, в 2014 году. Когда у него представители СМИ поинтересовались, не устал ли быть акимом, он ответил: "С чего мы должны уставать? Вы устали от жизни? Нет. И я не устал". А на вопрос, чем вы можете объяснить свое политическое долголетие, сказал: "Это спросите у главы государства".

Среди вновь назначенных – аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, аким Павлодарской области Асаин Байханов, аким Павлодара Ержан Иманзаипов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, аким Астаны Женис Касымбек, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Освобожден от должности аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.