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"Самрук-Қазына" обязали перечислять не менее 7% от чистого дохода в "Қазақстан Халқына"

"Самрук-Қазына" обязали перечислять не менее 7% от чистого дохода в "Қазақстан Халқына" Фото: sk.kz
Касым-Жомарт Токаев 30 декабря подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства", сообщает Zakon.kz.

Внесены поправки в закон "О государственных закупках". В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции, исключается право приобретать из одного источника:

  • товары в госматрезерв
  • товары и услуги для оперативно-розыскной деятельности
  • здания, помещения нежилого назначения

Также законом предусматривается обязанность согласовывать правила закупок Фонда "Самрук-Қазына" с Агентством по защите и развитию конкуренции, право поставщиков на обжалование закупок и исключение способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации Фонда.

В целях исключения обхода процедур госзакупок вводится отличительный критерий проектов ГЧП – обязательное объединение в проекте двух стадий: создание и эксплуатация объекта частным партнером.

Для снижения сверхмаржинальности и обеспечения сбалансированного распределения рисков между государством и частным сектором исключается выплата компенсации инвестиционных затрат, вводятся ограничения по софинансированию и устанавливается барьер для участия субъектов квазигосударственного сектора в качестве частных партнеров.

В рамках усиления антикоррупционного контроля предусматривается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. В целях исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предусматривается их обязательное согласование с Антимонопольным органом.

Также внесены поправки в Закон "О естественных монополиях".

  • возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и доверительное управление сетей и имущества, используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг
  • повышение прозрачности процесса тарифообразования посредством цифровизации

Внесены дополнения в закон "О Фонде национального благосостояния". Фонд "Самрук-Қазына" по решению правительства ежегодно будет перечислять не менее 7% от чистого дохода Фонда в общественный фонд "Қазақстан Халқына".

Кроме того законом предусматривается совершенствование законодательства о специальных экономических и индустриальных зонах, защита счетов в рамках механизма по субсидированию арендных платежей, регулирование отдельных вопросов ввоза и использования иностранных автомобилей, комплексная вневедомственная экспертиза проектов для строительства и др.

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