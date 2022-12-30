В Казахстане пересмотрят обязательства по сопроводительным накладным на товары

Министерство финансов Казахстана и Палата предпринимателей "Атамекен" приняли решение о кардинальном пересмотре обязательств по сопроводительным накладным на товары (СНТ). Об этом 30 декабря рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Между Министерством финансов РК и НПП был "Атамекен" заключен Меморандум о сотрудничестве. Это необходимо для развития предпринимательства, а также в рамках перехода на сервисную модель.

"Была достигнута договоренность по кардинальному пересмотру обязательств по оформлению сопроводительных накладных на товары, ориентированному на человекоцентричный подход к развитию бизнеса", – говорится в сообщении.

Стороны обязуются выработать предложения по кардинальному упрощению СНТ до 1 марта 2023 года. Будут подготовлены изменения в ряд нормативных правовых актов.

Ожидается значительное сокращение участников, вовлеченных в обязательства по оформлению СНТ.