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Законодательство РК

В Казахстане пересмотрят обязательства по сопроводительным накладным на товары

рука, ноутбук Фото: pixabay
Министерство финансов Казахстана и Палата предпринимателей "Атамекен" приняли решение о кардинальном пересмотре обязательств по сопроводительным накладным на товары (СНТ). Об этом 30 декабря рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Между Министерством финансов РК и НПП был "Атамекен" заключен Меморандум о сотрудничестве. Это необходимо для развития предпринимательства, а также в рамках перехода на сервисную модель. 

"Была достигнута договоренность по кардинальному пересмотру обязательств по оформлению сопроводительных накладных на товары, ориентированному на человекоцентричный подход к развитию бизнеса", – говорится в сообщении.

Стороны обязуются выработать предложения по кардинальному упрощению СНТ до 1 марта 2023 года. Будут подготовлены изменения в ряд нормативных правовых актов. 

Ожидается значительное сокращение участников, вовлеченных в обязательства по оформлению СНТ.

 

 

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