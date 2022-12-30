Врачи призывают казахстанцев внимательнее выбирать салюты и фейерверки

В 2022 году в новогоднюю ночь около 50 алматинцев попали в больницу с ожогами различной степени тяжести из-за несоблюдения техники безопасности и покупки контрафактной пиротехники. В связи с чем спасатели и врачи призывают казахстанцев внимательнее выбирать салюты, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, прошлый Новый год не обошелся без пожаров. Спасатели рекомендуют перед покупкой обязательно смотреть инструкцию и сертификаты.

"Первое – пиротехнические изделия покупать нужно только в специализированных магазинах. Второе – требовать сертификаты соответствия пиротехнических изделий, а также изучить инструкции по использованию пиротехнических изделий", – рассказал телеканалу Almaty.tv инженер управления по ЧС Ауэзовского района города Алмас Ильясов.

Наплыв так называемых новогодних пациентов, по словам медиков, начинается с 31 декабря и длится до 5 января.

"До 35 детей ночью обращаются за медпомощью. Госпитализируется до 15 детей. Получают ожоги степени III-а и III-б. Дети берут петарды в руки, некоторые начинают баловаться и начинают закидывать другому ребенку под воротник. Был случай, когда нечаянно девочке в сапог закинули петарду", – рассказал заведующий ожоговым отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Раджа Жумадильдаев.

Специалисты напоминают, что использование некачественной или несертифицированной пиротехники влечет за собой травмы, ожоги и возгорание объектов. По статистике, 20% пожаров в зимние праздники происходит именно из-за салютов.