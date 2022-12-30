Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Врачи призывают казахстанцев внимательнее выбирать салюты и фейерверки

салюты Фото: pixabay
В 2022 году в новогоднюю ночь около 50 алматинцев попали в больницу с ожогами различной степени тяжести из-за несоблюдения техники безопасности и покупки контрафактной пиротехники. В связи с чем спасатели и врачи призывают казахстанцев внимательнее выбирать салюты, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, прошлый Новый год не обошелся без пожаров. Спасатели рекомендуют перед покупкой обязательно смотреть инструкцию и сертификаты.

"Первое – пиротехнические изделия покупать нужно только в специализированных магазинах. Второе – требовать сертификаты соответствия пиротехнических изделий, а также изучить инструкции по использованию пиротехнических изделий", – рассказал телеканалу Almaty.tv инженер управления по ЧС Ауэзовского района города Алмас Ильясов.

Наплыв так называемых новогодних пациентов, по словам медиков, начинается с 31 декабря и длится до 5 января.

"До 35 детей ночью обращаются за медпомощью. Госпитализируется до 15 детей. Получают ожоги степени III-а и III-б. Дети берут петарды в руки, некоторые начинают баловаться и начинают закидывать другому ребенку под воротник. Был случай, когда нечаянно девочке в сапог закинули петарду", – рассказал заведующий ожоговым отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Раджа Жумадильдаев.

Специалисты напоминают, что использование некачественной или несертифицированной пиротехники влечет за собой травмы, ожоги и возгорание объектов. По статистике, 20% пожаров в зимние праздники происходит именно из-за салютов.

Читайте также

Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года

Метель, дождь, гололед и туман ожидаются в Казахстане в субботу

В Актобе прощаются с убитым 4-летним мальчиком

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Қазтеміртранс
Должностные лица "ҚазТемірТранс" арестованы
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Арестована руководитель отдела образования в СКО
погода в Астане, Алматы и Шымкенте
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления