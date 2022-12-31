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В Доме ребенка рассказали шокирующие детали о жизни дома убитого Данила Ахунова

После смерти 4-летнего Данила Ахунова в Доме ребенка рассказали шокирующие детали о его жизни дома Фото: Instagram/zello.poisk
В правоохранительных органах пока не дают официальной информации и никаких подробностей об убийстве мальчика, но в Доме ребенка который он посещал как детский сад рассказали что дома с ним жестоко обращались сообщает Zakon.kz

Как выяснилось Данил был одним из тройняшек. Мать – наркозависимая – отказалась от них, когда им было всего два. Детей воспитывали в доме ребенка «Умит». Но в конце прошлого года появился биологический отец и с помощью анализа ДНК доказал, что имеет право их забрать. В семье дети успели побыть всего полтора месяца

В соцсетях пишут что в убийстве подозревают этого новоиспеченного отца. В Доме ребенка заявили что ранее сотрудники обнаружили, что дети были избиты. Сразу была вызвана инспекция по делам несовершеннолетних. Было все это задокументировано.

"И спрашивали, как раз Данил сказал: "Папа урды бизди". Были видны следы как будто бы от палок, множественные кровоподтеки. У всех троих. И у Данила тоже. И на голове были, на теле множественные кровоподтеки".Айгуль Бижанова, гл. врач дома ребенка "Умит"

Почему органы опеки не отреагировали вовремя и не взяли семью на контроль, выяснит следствие. Сами чиновники пока ничего не комментируют.

Ранее сообщали что сегодня в Актобе прощались с убитым Данилом. Перед Домом ребенка, где тройняшки, кажется, провели самые счастливые дни, волонтеры установили поминальный уголок. 


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