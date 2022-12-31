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КНДР запустила уже две баллистических ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: pixabay
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Zakon.kz

О запуске ракет информирует агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.

По информации береговой охраны Японии, Северная Корея запустила две баллистические ракеты, одна уже упала, передает ТАСС.

26 декабря северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. По запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту катастрофу на Пхеньян.

23 декабря КНДР также совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Находящиеся в районе суда призвали не приближаться к обломкам боеприпасов.

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