Историк моды Александр Васильев дал свои новогодние советы

Александр Васильев заявил, что Новый год по возможности надо встречать в роскошных нарядах, сообщает Zakon.kz.





"Украшения можно выбрать с бриллиантами. Либо отдать предпочтение сверкающей бижутерии, например, длинным или объемным серьгам". Александр Васильев

Говоря о стиле, Васильев добавил, что и замыкаться на платьях не стоит. Если вам нравится свитер оверсайз, то можно надеть и его в праздничную ночь.

"Не ставьте себе рамки, нет принципиальных правил для создания образов. В первую очередь вы одеваетесь для себя". Александр Васильев



