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Историк моды Александр Васильев дал свои новогодние советы

Историк моды Александр Васильев дал свои новогодние советы Фото: pixabay
Александр Васильев заявил, что Новый год по возможности надо встречать в роскошных нарядах, сообщает Zakon.kz.


"Украшения можно выбрать с бриллиантами. Либо отдать предпочтение сверкающей бижутерии, например, длинным или объемным серьгам".Александр Васильев

Говоря о стиле, Васильев добавил, что и замыкаться на платьях не стоит. Если вам нравится свитер оверсайз, то можно надеть и его в праздничную ночь.

"Не ставьте себе рамки, нет принципиальных правил для создания образов. В первую очередь вы одеваетесь для себя".Александр Васильев


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