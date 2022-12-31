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Продлено соглашение между Россией и Казахстаном о транзите нефти в Китай

Продлено соглашение между Россией и Казахстаном о транзите нефти в Китай Фото: pixabay
До 1 января 2034 года продлили соглашение о транзите российской нефти в Китай, сообщает Zakon.kz

Правительство России выпустило накануне такое распоряжение о продлении долгосрочного соглашения.

Соглашение предусматривает транспортировку российской нефти в объеме до 10 млн тонн в год в Китай через Казахстан по трубопроводу Атасу – Алашанькоу.

Транзит нефти осуществляют российская "Роснефть" и казахстанская "КазТрансОйл".

Соглашение между Россией и Казахстаном действует с 1 января 2014 года.

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Елена Вебер
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