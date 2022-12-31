Бибисара Асаубауева раскрыла секрет своей победы на ЧМ-2022 по шахматам в Алматы

18-летняя казахстанская шахматистка, двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева прокомментировала свой успех на мировом первенстве-2022 в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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30 декабря Бибисара Асаубаева второй год подряд завоевала золотую медаль чемпионата мира по блицу среди женщин.

Говорят, второй раз в одну реку не войдешь. Но то река, а это – чемпионат мира по шахматам. Да еще и в моем родном Казахстане. Ответственность колоссальная: защитить чемпионство и второй раз подряд стать чемпионкой мира по блицу среди женщин. Но я справилась. В этот раз цифра 13 оказалась победной. Именно столько очков я набрала на блице и заняла первое место⠀Меня часто спрашивают: "Что главное в победе?". Скажу откровенно: ВСЕ. Начиная от подготовки, психологического настроя, заканчивая поддержкой родных, близких и болельщиков.⠀ Бибисара Асаубаева

Мало кто из болельщиков шахмат, а в особенности соперницы Бибисары Асаубаевой знали, что она играла на ЧМ-2022 с температурой.

В этот раз подготовка была, будто перед полетом в космос. Мама организовала сборы с лучшими тренерами. Я готовилась усиленно каждый день…и заболела. Все дни рапида сильно температурила. Расстроилась. Но мама нашла нужные слова поддержки: "Сара, у тебя все получится в блице!". Так и вышло. Интересная закономерность: как мама говорит, так и происходит. И вот заветная медаль! Я счастлива, что чемпионат мира по шахматам прошел в моей родной стране, в Казахстане, и я оставила золото дома!⠀ Бибисара Асаубаева

Бибисара Асаубаева перед последним туром мирового первенства по блицу занимала второе место, и судьба золотой медали решилась в соперничестве с представительницей Индии Харику Даринавилу. Казахстанке нужна была победа, и она добилась данного результата.

Победу посвящаю маме Лиане и отцу Муслиму. Это они вложили в меня все силы.⠀А также, выражаю огромную благодарность всем, кто верил в меня. Всем казахстанцам, шахматистам, болельщикам, кто все эти дни поддерживал, вселял уверенность, настраивал на победу. Ценю и дорожу вами! Без вашей поддержки было бы тяжело. Да здравствует Казахстан! Да здравствуют шахматы! Бибисара Асаубаева





Фото: Instagram/dinara.saduakassova



Помимо "золото" Бибисары Асаубаевой в блице, в турнире по рапиду серебряную медаль завоевала еще одна казахстанка Динара Садвакасова. Таким образом, женская сборная Казахстана положила в свою копилку две медали на ЧМ-2022 по шахматам.