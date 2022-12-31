Посол США поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом

Посол США Дэниел Розенблюм впервые отмечает праздник в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом. Он выразил свои пожелания на трех языках, но начал на казахском.

В своем поздравлении он отметил, что уходящий год был нелегким, но народ возлагает большие надежды на предстоящий год. Он пожелал, чтобы казахстанцам везде сопутствовала удача. И чтобы счастье, мир и любовь никогда не покидали их дома.