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Посол США поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом

Посольство США поздравило Казахстан с Новым годом Фото: pexels
Посол США Дэниел Розенблюм впервые отмечает праздник в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом. Он выразил свои пожелания на трех языках, но начал на казахском.

В своем поздравлении он отметил, что уходящий год был нелегким, но народ возлагает большие надежды на предстоящий год. Он пожелал, чтобы казахстанцам везде сопутствовала удача. И чтобы счастье, мир и любовь никогда не покидали их дома.

"Пусть наступающий год будет наполнен радостными моментами. От имени представительства США желаю всем здоровья, изобилия, мирной жизни в новом году".Дэниел Розенблюм

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