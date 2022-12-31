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Жители какой области потратили на алкоголь и сигареты больше всех по Казахстану

Жители какой области потратили на алкоголь и сигареты больше всех по Казахстану Фото: pixabay
Стало известно, сколько казахстанцы тратят на алкоголь и табачные изделия. Лидер по потреблению алкоголя ВКО, а по табачным изделием первенство антирейтинга занимают жители Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По данным telegram-канала DATA HUB, больше всего на алкоголь и табак тратят граждане, проживающие на северо-востоке республики, так: 

  • в Восточно-Казахстанской области за III квартал 2022 года каждый житель потратил на алкоголь 3230 тенге, что в 2,4 раза больше среднереспубликанского уровня, на сигареты – 7482 тенге (в 2,2 раза больше среднего показателя по стране);
  • в Павлодарской области траты составили 3052 тенге и 8957 тенге соответственно;
  • в Северо-Казахстанской области люди тратят  2772 тенге на алкоголь и 7631 тенге на табачные изделия.
А меньше всего на вредные привычки потратились в Мангистауской области. Среднестатистический житель потратил на алкоголь 151 тенге за квартал (примерно банка пива раз в три месяца), на сигареты – 694 тенге (по пачке в месяц). 

В среднем по республике траты на алкоголь составили 1351 тенге – на 3,2% меньше, чем в июле – сентябре 2021-го. А затраты на табак растут: 3415 тенге на человека в квартал, что на 10% больше уровня годовой давности.

Нарколог поделился с редакцией Zakon.kz советами для новогоднего застолья.

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