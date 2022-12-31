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В Анкаре убит экс-лидер националистической организации

В Анкаре убит экс-лидер националистической организации Фото: Twitter/AhmetOktay09
В Анкаре был убит бывший руководитель турецкой организации "Идеалистические очаги", более известной как "Серые волки", профессор Синан Атеш, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Sözçü, Атеш и его друг Сельман Бозкурт были расстреляны двумя мотоциклистами, когда выходили из дома в районе Чанкая, передает РИА Новости.

"Синан Атеш был ранен в голову, а Сельман Бозкурт – в плечо. Синан Атеш, которому прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи 112 сделала массаж сердца, а затем доставила в частную больницу, скончался. Была начата операция по поимке нападавшего на мотоцикле, который скрылся", – пишет издание.

Уточняется, что после получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные полицейские команды.

По данным турецких СМИ, по факту преступления задержаны три человека.

"Серые волки" – турецкая националистическая молодежная организация. Создана в конце 1960-х годов по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP), с которой иногда отождествляется. По другим версиям, существовала с 1948 года. Является наиболее радикальным крылом MHP, придерживается идеологии пантюркизма.

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