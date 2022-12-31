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От имени главы государства аким ВКО подарил детям ЦПД "Үміт" микроавтобус

От имени Главы Государства аким ВКО подарил детям ЦПД "Үміт" микроавтобус Фото: пресс-служба акимат ВКО
В завершение Года детей и в преддверии Нового года аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил Центр поддержки детей "Үміт", где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Аким принял участие в праздничном мероприятии, поздравил детей с Новым годом и подарил центру художественную литературу для каждого ребенка, а также микроавтобус.

"Сегодня педагоги центра создали здесь атмосферу семейного уюта и тепла. Кружки и секции, компьютерные классы позволяют ребятам с пользой проводить свободное время. От президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева подарили детям наборы книг, а центру – микроавтобус. Мы во всех школах области в 2023 году обновим классы робототехники. А рядом с центром "Үміт" построим спортивный центр, где смогут заниматься дети всего микрорайона".Даниал Ахметов

К слову, в этом году в области введена должность регионального уполномоченного по правам ребенка.

"Мы и впредь будем уделять особое внимание вопросам образования и детского здравоохранения. В канун Нового года хочу пожелать всем детям, родителям и педагогам семейного счастья, здоровья и благополучия, новых успешных проектов и начинаний. С Новым годом!", – добавил аким. 

"Мы хотим сказать спасибо Касым-Жомарту Кемелевичу за то, что перед Новым годом исполнил наше желание. Мы давно хотели такой микроавтобус. Теперь у нас есть свой автобус, на котором мы будем ездить на секции, кружки и мероприятия", – поделились дети. 

От имени Главы Государства аким ВКО подарил детям ЦПД

Фото: пресс-служба акимат ВКО

Кроме того, в рамках Года детей накануне были проведены Новогодние елки президента РК и акима области Даниала Ахметова. В мероприятии приняли участие 450 детей из разных уголков региона. Среди них дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, мальчики и девочки с особыми образовательными потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успеха в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Детям были вручены сладкие подарки и денежные сертификаты. 

Каждый год для воспитанников системы образования, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся праздничные новогодние мероприятия. И этот год не стал исключением. Благодаря поддержке государственных органов, меценатов, общественных фондов и спонсоров на протяжении двух недель для ребят были организованы утренники, концерты, представления, а также выездные мероприятия, посещение музеев, кафе и кинотеатров. 

Отметим, в ВКО к Году детей было запланировано 129 мероприятий. На сегодняшний день все задуманные проекты были реализованы на 100%. По региону охвачены 181 тыс. 266 детей в возрасте от 0 до 18 лет.

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