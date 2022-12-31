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Генассамблея ООН приняла бюджет на 2023 год

Приняла бюджет на 2023 год Фото: un.org
Генеральная Ассамблея ООН провела последнее в году заседание, на котором утвердила бюджет на 2023 год в размере 3,4 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя Генассамблеи, бюджет был принят без голосования, после того как его накануне одобрил пятый комитет ООН.

Как говорится на сайте ООН, генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш внес предложение по бюджету на согласование в октябре, согласно которому тот должен был составить 3,22 млрд долларов, но сразу допускалось и увеличение до 3,4 млрд долларов.

С 2020 года ООН перешла на годовое планирование бюджета вместо двухлетнего. В течение трех лет шел "испытательный срок" для нового механизма расчета финансов. Гуттериш отмечал, что такой подход позволяет точнее оценивать ресурсы и быстрее адаптироваться к изменениям.

В 2022 году бюджет организации составлял 3,12 млрд долларов. Регулярные взносы в бюджет ООН в этом году внесли 140 стран из 193.

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