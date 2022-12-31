В первый день нового года на большей части Казахстана ожидается метель

РГП "Казгидромет" сообщает о штормовых предупреждениях в 14 областях Казахстана 1 января 2023 года, передает Zakon.kz.

1 января на севере и в центре Кызылординской области возможны туман и гололед. Ветер утром и днем 15-20 м/с.

На северо-востоке ВКО ожидается сильный снег. На большей части области – метель. Ветер на севере и западе области, порывы 15-20 м/с.

1 января на большей части Абайской области специалисты прогнозируют метель. Ветер на западе, юге и в центре региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке и в горных районах Жетысуской области может быть сильный снег. Ночью и утром в горных районах ожидаются туман и гололед.

На юге и в горных районах Алматинской области, а также в Алматы и Конаеве возможны туман и гололед.





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1 января на севере и востоке Карагандинской области низовая метель, ветер, порывы 15-20 м/с.

Низовую метель также обещают на большей части Улытауской области. Ветер на востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман и гололед. Ветер на горных перевалах, 15-20 м/с. В Шымкенте в первый день нового года ночью временами возможны туман и гололед.

1 января на юге Актюбинской области может быть низовая метель, на севере и западе региона – туман и гололед.

На большей части Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер на западе и юге региона, порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Мангистауской области синоптики прогнозируют туман и гололед. Ветер на севере и востоке региона, 15-20 м/с.

На юге и востоке Костанайской области возможна низовая метель. На севере и западе региона – туман. Ветер днем на юге и востоке региона, 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В воскресенье на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед и туман. На востоке Акмолинской области может быть низовая метель, ветер ночью 15-20 м/с.

