100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Мама легендарного футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту), которой недавно исполнилось 100 лет, не знает о его смерти, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала сестра спортсмена Мария Люсия, которая ухаживает за пожилой женщиной, пишет Mirror.

"Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: "Мы должны помолиться за него". Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду", — сказала сестра спортсмена Пеле, имея в виду заболевание матери.

Женщину зовут Селеста Арантес. Ей 100 лет.

Бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле скончался 30 декабря. Легенде мирового футбола было 82 года. Его похоронят на Мемориальном вертикальном кладбище Вселенского некрополя в начале следующего года.

Последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошел курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на нее. Последний месяц жизни Пеле провел в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.

Капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на страницах в Instagram почтили память великого бразильского нападающего.

Международная федерация футбола (FIFA) обратилась ко всем организаторам соревнований с просьбой вплоть до конца следующей недели начинать все матчи с минуты молчания в память о Пеле.