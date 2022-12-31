ДЧС Алматы обратился к горожанам с предупреждением
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
В ДЧС города Алматы напомнили, что ежегодно в городе в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров (в период с 31 декабря по 5 января переходящего календарного года), сообщает Zakon.kz.
В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализировано восемь человек, из них семь детей.
Чтобы не омрачить новогодние праздники несчастными случаями, ДЧС города Алматы предупреждает, что не допускается:
- устраивать фейерверки или салюты ближе, чем в 50 метрах от жилых помещений и крон деревьев;
- давать фейерверки детям;
- поджигать фитиль около лица;
- наклоняться над изделием во время его использования;
- направлять ракеты и фейерверки на людей;
- применять пиротехнику при сильном ветре.
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