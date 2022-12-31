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ДЧС Алматы обратился к горожанам с предупреждением

ДЧС Алматы обратилась с предупреждением Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
В ДЧС города Алматы напомнили, что ежегодно в городе в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров (в период с 31 декабря по 5 января переходящего календарного года), сообщает Zakon.kz.

В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализировано восемь человек, из них семь детей.


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Чтобы не омрачить новогодние праздники несчастными случаями, ДЧС города Алматы предупреждает, что не допускается:

  • устраивать фейерверки или салюты ближе, чем в 50 метрах от жилых помещений и крон деревьев;
  • давать фейерверки детям;
  • поджигать фитиль около лица;
  • наклоняться над изделием во время его использования;
  • направлять ракеты и фейерверки на людей;
  • применять пиротехнику при сильном ветре.

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