ДЧС Алматы обратился к горожанам с предупреждением

В ДЧС города Алматы напомнили, что ежегодно в городе в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров (в период с 31 декабря по 5 января переходящего календарного года), сообщает Zakon.kz.

В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализировано восемь человек, из них семь детей.





Новость по теме Алматинцы трогательно поблагодарили пожарных за проделанную работу

Чтобы не омрачить новогодние праздники несчастными случаями, ДЧС города Алматы предупреждает, что не допускается: