Диетолог предупредила о возникновении зависимости от майонеза

Некоторые компоненты в составе промышленного майонеза могут привести к зависимости, предупреждает диетолог, сообщает Zakon.kz.

Почти наркотическую зависимость от майонеза формируют консерванты, соль и сахар в сочетании с жирами, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева в интервью ТАСС.

Кроме зависимости, большое количество майонеза в рационе может привести к проблемам с метаболизмом, набору веса и аллергии, считает медик.





Новость по теме Специалист объяснила, как проснуться бодрым после новогодней ночи

Лучший выход из ситуации диетолог Королева видит в изготовлении домашнего майонеза.

"Он достаточно прост в приготовлении. За десять минут вы сделаете двухлитровую банку майонеза, которой вам хватит на все праздники. Но это будет натуральный продукт", – подчеркнула Маргарита Королева.