Диетолог предупредила о возникновении зависимости от майонеза
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Некоторые компоненты в составе промышленного майонеза могут привести к зависимости, предупреждает диетолог, сообщает Zakon.kz.
Почти наркотическую зависимость от майонеза формируют консерванты, соль и сахар в сочетании с жирами, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева в интервью ТАСС.
Кроме зависимости, большое количество майонеза в рационе может привести к проблемам с метаболизмом, набору веса и аллергии, считает медик.
Лучший выход из ситуации диетолог Королева видит в изготовлении домашнего майонеза.
"Он достаточно прост в приготовлении. За десять минут вы сделаете двухлитровую банку майонеза, которой вам хватит на все праздники. Но это будет натуральный продукт", – подчеркнула Маргарита Королева.
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