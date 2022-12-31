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Турция согласилась вывести войска из Сирии, но на определенных условиях

Согласилась вывести войска из Сирии, но на определенных условиях Фото: kkk.tsk.tr
Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии, сообщает Zakon.kz.

Согласие было достигнуто по итогам трехсторонней встречи в Москве с участием министров обороны Турции, Сирии и России – соответственно Хулуси Акара, Али Махмуда Аббаса и Сергея Шойгу, передает газета Al Watan.

При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что для вывода турецких войск с территории Сирии необходимы шаги в политическом процессе, пишет газета Duvar.

"Если есть пустоты, террористические организации не должны их заполнять", – цитирует министра издание.

Чавушоглу также предложил властям Сирии провести встречу глав МИД Турции и Сирии в январе 2023 года. По его словам, переговоры, возможно, пройдут в третьей стране. Он уточнил, что "это может быть Москва или третья страна".

Переговоры глав министерств обороны Турции и Сирии Хулуси Акара и Али Махмуда Аббаса, которые состоялись в Москве, стали первой встречей министров двух государств за последние 11 лет.

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