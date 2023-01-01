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Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Новым годом

Поздравил казахстанцев с Новым годом Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Новым годом, сообщает Zakon.kz.

Дорогие казахстанцы!

От всей души поздравляю вас с новым 2023 годом!

Прошедший год был знаковым для нашей страны. Мы вступили в новый этап своего развития. Прошедший референдум, начало конституционных реформ, выборы Президента – эти события заложили основу "Справедливого Казахстана".

Несмотря на то, что 2022 год был непростым, он дал нам всем уверенность в своих силах, показал нашу способность противостоять всевозможным вызовам и преодолевать любые трудности.

В этом году предстоит не менее напряженная работа по реализации амбициозных задач социально-экономического развития страны, которые приведут к росту благосостояния всех казахстанцев.

Пусть 2023-й станет годом прогресса, успехов, единства, благополучия и процветания для нашего народа и страны.

Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и реализации всех намеченных планов.

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов

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