Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Новым годом
Дорогие казахстанцы!
От всей души поздравляю вас с новым 2023 годом!
Прошедший год был знаковым для нашей страны. Мы вступили в новый этап своего развития. Прошедший референдум, начало конституционных реформ, выборы Президента – эти события заложили основу "Справедливого Казахстана".
Несмотря на то, что 2022 год был непростым, он дал нам всем уверенность в своих силах, показал нашу способность противостоять всевозможным вызовам и преодолевать любые трудности.
В этом году предстоит не менее напряженная работа по реализации амбициозных задач социально-экономического развития страны, которые приведут к росту благосостояния всех казахстанцев.
Пусть 2023-й станет годом прогресса, успехов, единства, благополучия и процветания для нашего народа и страны.
Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача.
От всего сердца желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и реализации всех намеченных планов.
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов