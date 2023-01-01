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Камбербэтча могут обязать платить репарации за предков-рабовладельцев

Барбадос может взыскать компенсацию с Камбербэтча Фото: кадр из фильма "12 лет рабства"
Власти Барбадоса хотят взыскать компенсацию с потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на барбадосского чиновника. Дело в том, что родственники артиста могут оказаться в списке владевших в прошлом рабами британцев, с которых потребуют выплаты.

Прадед Камбербэтча в седьмом поколении приобрел в 1728 году на Барбадосе плантацию с 250 рабами и владел ею вплоть до отмены рабства в 1833-м. После этого семья актера продала имение за сумму, которая в наши дни составляет около $1,2 млн.

Теперь семья актера, у которой была собственная плантация на Барбадосе, может быть вынуждена выплатить деньги в качестве репараций.

При этом на Барбадосе признают, что пока шансы на возмещение понесенных в прошлом убытков невелики.

Бенедикт Камбербэтч является потомственным актером, его мать — актриса Ванда Вентем, отец - актер Тимоти Карлтон.

Камбэрбэтч — известный в Британии театральный артист, но в качестве приглашенного актера снимается и в телесериалах.

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