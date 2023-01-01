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Рассчитывайте на Францию и на Европу – Макрон пообещал помогать Украине до победы

Макрон в новогоднем обращении пообещал помогать Украине до победы. Фото: t.me/ru2ch_news
Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил, что Франция будет "неизменно" поддерживать Украину "до победы", о чем он сообщил в новогоднем обращении к гражданам, сообщает Zakon.kz.

"В предстоящие годы мы неизменно будем с вами рядом. Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитывайте на Францию и на Европу", – сказал Макрон.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню посетил Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским.

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