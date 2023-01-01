Рассчитывайте на Францию и на Европу – Макрон пообещал помогать Украине до победы

Фото: t.me/ru2ch_news

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил, что Франция будет "неизменно" поддерживать Украину "до победы", о чем он сообщил в новогоднем обращении к гражданам, сообщает Zakon.kz.

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