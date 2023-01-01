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В Караганде возле торгового дома нашли тело пенсионерки

В Караганде возле торгового дома нашли тело пенсионерки Фото: factum.kz
В ДП Карагандинской области сообщили что найдено тело неизвестной женщины возле торгового дома без видимых признаков насильственной смерти, сообщает Zakon.kz

"31 декабря в 09.47 часов ЦОУ УП города Караганды поступило сообщение о том, что возле ТД "Аян" в 12 мкр. без видимых признаков насильственной смерти обнаружен труп 71-летней женщины. Данный факт зарегистрирован в полиции", - говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Елена Вебер
Караганда
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