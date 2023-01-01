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Российские медики озвучили прогноз на новый год по эпидемии гриппа

Российские медики озвучили прогноз на новый год по эпидемии гриппа Фото: pixabay
По ожиданиям врачей, эпидемия гриппа в 2023 году в России закончится в апреле, сообщает Zakon.kz

Как отметил иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU грипп вернется в середине осени, однако заболеаемость будет не такой сильной, как в нынешнем сезоне.

По коронавирусу Крючков добавил, что этом положение дел в Китае усложнит обстановку. По мнению врача, нынешний год будет, как 2022, либо похуже.

«Но не как 2020 и 2021 по заболеваемости и смертности. Но это если не будет резкого изменения свойств инфекции, и не появится нового, более патогенного, летального штамма», — заявил иммунолог.

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