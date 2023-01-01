2023 год может оказаться теплее 2022-го

Климатологи дали свои прогнозы на 2023 год, cобщает Zakon.kz.

Директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин считает, что наступивший год будет теплее, передает радио Sputnik.

"Если говорить про конкретный год, все зависит от состояния течений в Тихом океане, от явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Исходя из этого, 2020 год был очень теплым, 2021-й – холоднее, 2022-й – примерно такой же, как 2021-й. В 2023 году, во всяком случае в начале года, продолжится фаза Ла-Нинья, то есть более холодная фаза. Но потом, скорее всего, начнется теплая фаза. Поэтому в целом 2023 год может быть чуть-чуть теплее 2022 года, но холоднее 2020 года. А вот 2024-й и последующие годы, наверное, будут уже гораздо теплее", – такое мнение высказал Алексей Кокорин.

