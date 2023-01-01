2023 год может оказаться теплее 2022-го
Директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин считает, что наступивший год будет теплее, передает радио Sputnik.
"Если говорить про конкретный год, все зависит от состояния течений в Тихом океане, от явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Исходя из этого, 2020 год был очень теплым, 2021-й – холоднее, 2022-й – примерно такой же, как 2021-й. В 2023 году, во всяком случае в начале года, продолжится фаза Ла-Нинья, то есть более холодная фаза. Но потом, скорее всего, начнется теплая фаза. Поэтому в целом 2023 год может быть чуть-чуть теплее 2022 года, но холоднее 2020 года. А вот 2024-й и последующие годы, наверное, будут уже гораздо теплее", – такое мнение высказал Алексей Кокорин.