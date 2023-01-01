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В России подсчитали пенсию Деда Мороза

В России подсчитали пенсию Деда Мороза Фото: wikimedia
Размер пенсии Деда Мороза составляет чуть более 10 тысяч рублей, сообщает Zakon.kz.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более десяти тысяч рублей. Об этом эксперт заявил агентству "Прайм".

При этом он уточнил, что Дед Мороз является работающим пенсионером, поэтому ему не положена индексация. Если взять в расчет, что главный символ Нового года проживает в регионе, то пенсия увеличится, но ненамного.

Ранее сообщалось, что пенсии в России с 1 января 2023 года повысится на 4,8%. Минимальная сумма выплаты составит 12 363 рубля. 

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