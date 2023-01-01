Токаев выразил благодарность казахстанцам, работавшим в новогоднюю ночь
Фото: akorda.kz
Глава государства в своем Instagram выразил благодарность казахстанцам работавшим в новогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.
"Выражаю благодарность всем нашим медицинским работникам, спасателям, пожарным, полицейским, военнослужащим, сотрудникам коммунальных и других служб, которые работали в новогоднюю ночь, обеспечивали безопасность граждан, заботились об их здоровье, а также поддерживали бесперебойную работу важных объектов".Касым-Жомарт Токаев
Также, президент пожелал гражданам крепкого здоровья, успехов и благополучия.
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