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Токаев выразил благодарность казахстанцам, работавшим в новогоднюю ночь

Токаев выразил благодарность казахстанцам, работавшим в новогоднюю ночь Фото: akorda.kz
Глава государства в своем Instagram выразил благодарность казахстанцам работавшим в новогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.
"Выражаю благодарность всем нашим медицинским работникам, спасателям, пожарным, полицейским, военнослужащим, сотрудникам коммунальных и других служб, которые работали в новогоднюю ночь, обеспечивали безопасность граждан, заботились об их здоровье, а также поддерживали бесперебойную работу важных объектов".Касым-Жомарт Токаев


Также, президент пожелал гражданам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

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