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181 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

181 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане Фото: pexels
В Казахстане за сутки зарегистрировали 181 случаев заражения Covid-19, смертей не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.

Показатель меньше на 21 человека чем в предыдущих данных.

На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 2 806 человек (–2 610+ и 196 КВИ-), из них в стационарах находится – 259 пациент, на амбулаторном – 2 547 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;
  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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