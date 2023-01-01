181 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

В Казахстане за сутки зарегистрировали 181 случаев заражения Covid-19, смертей не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.

Показатель меньше на 21 человека чем в предыдущих данных.

На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 2 806 человек (–2 610+ и 196 КВИ-), из них в стационарах находится – 259 пациент, на амбулаторном – 2 547 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: