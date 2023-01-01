В Китае учебным заведениям разрешили перейти в офлайн формат

Министерство образования КНР на днях опубликовало план, согласно которому учебным заведениям, где не зафиксированы случаи инфицирования COVID-19, разрешено восстановить занятия в режиме офлайн, сообщает Zakon.kz.

План распространяется на высшие учебные заведения, средние и начальные школы и дошкольные образовательные учреждения, в то же время другие образовательные учреждения также могут руководствоваться планом в соответствии со своими возможностями, сообщило Министерство образования КНР, передает Синьхуа.

Согласно плану, университеты больше не будут организовывать массовое тестирование на коронавирусные нуклеиновые кислоты среди преподавателей и студентов, за исключением ключевых категорий людей. В то же время ПЦР больше не будет требоваться при входе на территорию университета и в общественные зоны университетских городков, требование, которое остается только для тех, кто вернулся в университет из других частей страны.

В случае вспышки заболевания на средние школы, начальные школы и детские сады должен распространяться строгий режим управления за закрытыми дверями, в то время как учреждениям и университетам разрешается переходить на зональную модель управления, говорится в плане.

Документ также предусматривает, что образовательные учреждения должны быть обеспечены симптоматическими препаратами против COVID и реагентами для выявления антигена COVID-19 в соответствии с долей 15-20 процентов персонала в образовательных учреждениях, при этом объем хранящихся противоэпидемических средств должен поддерживаться на уровне, необходимом более чем на одну неделю.