В Павлодаре запустили "Трамвай безопасности"

В Новый год жителям Павлодара сделали необычный подарок. В канун праздника в городе был запущен "Трамвай безопасности", сообщает Zakon.kz.

В целях информирования населения города о мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях ДЧС Павлодарской области совместно с АО "Трамвайное управление" запустили "Трамвай безопасности".



Данный маршрут осуществляет перевозку жителей города по разным маршрутам, охватывая большую часть населения.

Пассажиров необычного трамвая информируют о мерах безопасности в различных ЧС, о принимаемых мерах по профилактике и обучению правилам поведения при ЧС, раздают памятки с буклетами и памятками, в которых указан алгоритм действий при ЧС.

28 декабря 2022 года взрослый и двое детей отравились угарным газом в Павлодаре.