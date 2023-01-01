Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодаре запустили "Трамвай безопасности"

В Павлодаре запустили "Трамвай безопасности" Фото: МЧС РК
В Новый год жителям Павлодара сделали необычный подарок. В канун праздника в городе был запущен "Трамвай безопасности", сообщает Zakon.kz.

В целях информирования населения города о мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях ДЧС Павлодарской области совместно с АО "Трамвайное управление" запустили "Трамвай безопасности". 

Данный маршрут осуществляет перевозку жителей города по разным маршрутам, охватывая большую часть населения. 

Пассажиров необычного трамвая информируют о мерах безопасности в различных ЧС, о принимаемых мерах по профилактике и обучению правилам поведения при ЧС, раздают памятки с буклетами и памятками, в которых указан алгоритм действий при ЧС.

28 декабря 2022 года взрослый и двое детей отравились угарным газом в Павлодаре.

Читайте также

Ким Чен Ын призвал производить больше ядерных боеголовок в КНДР

В Алматы выпало 20 см снега

В Карагандинской области спасли двух рыбаков на заглохшей машине

Мухит Турсынали
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
зима
Какая погода ожидает казахстанцев в январе 2023 года
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банкротстве физлиц
гороскоп на 1 января для всех зодиаков
Что пророчат звезды: гороскоп на 1 января для каждого знака зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления