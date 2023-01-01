В Карагандинской области спасли двух рыбаков на заглохшей машине

В Карагандинской области спасли двух рыбаков, машина которых заглохла в 26 км от берега, сообщает Zakon.kz.

ДЧС Карагандинской области провел спасательную операцию в новогоднюю ночь в Актогайском районе.



"1 января в 01:30 на озере Балхаш силы ДЧС Карагандинской области начали проводить поиски двух рыбаков, которые выехали на легковой автомашине из с. Торангылык в южном направлении и не вернулись. В 03:30 спасатели обнаружили рыбаков на сломанной машине в 26 км от берега. В 05:55 мужчины были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались".

На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение!

ДЧС Карагандинской области предупреждает о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.